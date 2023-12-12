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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الناخبون بـ6 أكتوبر يتحدون هطول الأمطار ويواصلون التدفق على اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل المواطنون توافدهم على اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، رغم هطول الأمطار الكثيفة مساء اليوم.

وهطلت أمطار شديدة مساء اليوم بأنحاء متفرقة من مدينة 6 أكتوبر، خاصة بمناطق الحي المتميز، ووصلة دهشور، وميدان الحصري، مما اضطر الناخبين إلى الاصطفاف أسفل الخيام المنصوبة أمام اللجان والمقار الانتخابية، في إصرار منهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وفي السياق ذاته، ما زالت اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الناخبين، خاصة وأنه لم يتبق على موعد اغلاق صناديق الاقتراع سوى نحو ساعتين ونصف الساعة؛ حيث من المقرر إغلاقها في الساعة التاسعة مساء، أو بعد تصويت آخر ناخب متواجد داخل حرم المركز الانتخابي؛ وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبهم، واصل رجال الشرطة انتشارهم المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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