الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبيل غلق باب التصويت.. توافد المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى دارالسلام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت مدارس منطقة دارالسلام في محافظة القاهرة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، حضورا كبيرا من الأهالي، فى الفترة المسائية، كما حرص المواطنون على اصطحاب الأسر من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ووقف الناخبون في طوابير منظمة في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة وأغان وطنية.

وعلى أنغام تسلم الأيادي كانت مظاهر الاحتفال بالعرس الديمقراطي من قبل أهالي دارالسلام، والذين أصروا على خروج المشهد الانتخابي في المنطقة بشكل معبر عن إرادتهم.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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