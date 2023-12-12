الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بقريتى أولاد إبراهيم والمطيعة (صور)

جريدة الدستور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سير العمل بلجنة مدرسة أولاد إبراهيم الابتدائية والمطيعة الابتدائية التابعة لمركز أسيوط، ضمن جولاته لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، في يومها الثالث، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في استحقاق انتخابات الرئاسة المصرية.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، واللواء مجدي أحمد محمود رئيس قطاع الصعيد بدار الهندسة والأب عاموس بسطا سكرتير نيافة الأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، ولفيف من أئمة الأوقاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلو الكيانات الشبابية بالمحافظة والرائدات الريفيات وشباب حملة بشبابها ولجان المشاركة المجتمعية وشباب حزب مستقبل وطن وحماة الوطن.

 

حيث بدأ المحافظ جولته بلقاء الأهالي وطلاب المدارس الذين اصطفوا لاستقباله بالقرية وسط حالة من الاحتفالات الكرنفالية على صوت الأغاني الوطنية رافعين الأعلام، مرددين النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأشاد المحافظ بالإقبال الكبير من السيدات وكبار السن باللجنة واستقبال طلاب المدارس والأطفال الذين اصطفوا على الجانبين لاستقبال المحافظ مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر" معبرين عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي، كما التقى المحافظ بعض المواطنين داخل مقر اللجنتين واطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة وتقديم كافة المساعدة للمواطنين والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين عليها، واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر، كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.

كما وجه المحافظ الشكر للسيدات اللاتي نزلن وشاركن في الانتخابات بإيجابية كبيرة، تفعيلًا لحقوقهن السياسية، معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين