الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: الشعب المصرى أثبت أنه على قدر كبير من الوعى السياسى والوطنى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الشعب المصري أثبت أنه على قدر كبير من الوعي السياسي وما يحدث في المجتمع من أزمات داخلية وخارجية، ولهذا كان هذا الوعي السياسي الوطني العامل الأول وراء هذه الكثافة العددية التي تواجدت في اللجان الانتخابية منذ اليوم الأول من العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية  

وأكد القصاص، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الشعب المصري التف حول القيادة السياسية بسبب المخططات الصهيونية المتعلقة بفكرة التهجير لشعب فلسطين إلى سيناء، ولهذا أدرك الشعب أن هذه المخططات ستؤثر كثيرًا على القومية المصرية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية استطاعت تأمين حدودها الخارجية بقوة مع الاتجاه نحو التنمية الداخلية من خلال تمويل وتدشين المشروعات القومية المختلفة، وكانت سيناء من أولى المحافظات التي حازت الاهتمام الأكبر في التنمية، حيث كان يسكن سيناء التنظيمات الإرهابية، ولهذا حرصت الدولة على تدشين المشروعات القومية بهذه المحافظة بعد التخلص الكامل من هذه التنظيمات.

الوطنية للانتخابات 

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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