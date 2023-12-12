"مجهّزاه من شهر".. ناخبة ترتدي فستان بألوان علم مصر

حضرت، مساء الثلاثاء، ناخبة ترتدي فستان بألوان علم مصر إلى لجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت ناخبة تدعى سعاد إنها كل انتخابات تقوم بارتداء شيء مختلف لترك بصمة وذكرى جيدة لها، مضيفة أنها تقوم بتصميم هذا الفستان منذ شهر كامب حيث انتقت التصميم واشترت الأقمشة بألوان علم مصر حتى انهت تنفيذه وانتظرت العرس الانتخابي لارتدائه.

وأشادت الناخبة سعاد بالمشهد الحضاري والحشود الضخمة التي قررت الاشتراك في اختيار رئيسهم القادم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.