رئيس لجنة سنهور بالفيوم: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم دون شكاوى
قال المستشار محمد جمعة، رئيس لجنة مركز سنهور القبلية بالفيوم، إنه لديه 22 لجنة فرعية انتخابية، مشيرًا إلى أن هناك كثافة عددية كبيرة منذ اليوم الأول في العملية الانتخابية.
وأكد المستشار محمد جمعة، خلال حواره مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وسهل للغاية ولا توجد أي معوقات أو شكاوى تذكر.
وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
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