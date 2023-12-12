الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس لجنة يساعد ناخبة مسنة على التصويت خارج اللجنة في العجوزة

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

خرج المستشار أحمد رجب عبد العظيم رئيس اللجنة الفرعية ٢ العجوزة بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي سابقًا الجيزة الثانوية بنين، إلى إحدى الناخبات المسنات خارج اللجنة لمساعدتها في الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤. 

 

وطلبت الناخبة الإدلاء بصوتها فساعدها رجال الأمن على الوصول لداخل المدرسة فقط وخرج لها رئيس اللجنة لمساعدتها على التصويت لعدم قدرتها على الصعود إلى اللجنة بسبب حالتها الصحية. 

 

وتولى رئيس اللجنة الشرح للناخبة طريقة التصويت بعد التوقيع على اسمها في الكشوف حيث أدلت بصوتها ووضعت ورقة الاقتراع في الصندوق الانتخابي بيديها ثم ساعدها مرة أخرى على الخروج وتوصيلها حتى السيارة.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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