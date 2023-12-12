الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الناخبون يحتشدون أمام لجنة مدرسة الشهيد إسلام مشهور بالنزهة فى الانتخابات الرئاسية 2024

جريدة الدستور

شهد محيط لجنة مدرسة الشهيد إسلام مشهور بالنزهة، احتشاد الناخبين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية.

وحرصت النساء والفتيات على المشاركة بالإدلاء بأصواتهن.

واستأنفت اللجان الانتخابية عملها في التاسعة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في  اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة بالداخل.

وانطلق السباق الرئاسي داخل مصر الأحد الماضي وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المنوط بها الإشراف على الاستحقاقات الدستورية.

وتجري انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع  11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة.

 

 

 

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