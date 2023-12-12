الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس حى مصر القديمة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

اللواء مهندس أيمن
اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة

أدلى اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، خلال جولته الميدانية التي تفقد خلالها عددًا من اللجان بالحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس حي مصر القديمة، عقب إدلائه بصوته  أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا على المواطنين كافة ممن يحق لهم الانتخاب، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات الداخلية والخارجية.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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