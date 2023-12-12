الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. جيورجيو كيلليني يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

جيورجيو كيلليني
جيورجيو كيلليني

أعلن المدافع الإيطالي المخضرم جيورجيو كيلليني لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي.

ونشر كيلليني مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقًا:"لقد كنت أجمل وأكثف رحلة في حياتي".

وأضاف: "لقد كنت كل شيء بالنسبة لي. لقد سافرت معك في طريق فريد لا يُنسى".

وزاد: "ولكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات الحياة المهمة والمثيرة".

وتركزت أغلب مسيرة كيلليني البالغ من العمر 39 عامًا، مع فريق يوفنتوس الإيطالي، لكنه أمضى الموسمين الأخيرين في لوس أنجلوس.

وتُوج كيليني مع يوفنتوس بـ 9 ألقاب في بطولة الدوري الإيطالي، 5 كأس إيطاليا و5 كأس السوبر الإيطالي، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015،2017، قبل الخسارة أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ومع منتخب إيطاليا، تُوج كيليني ببطولة يورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي العام الماضي.

جيورجيو كيلليني كيلليني لوس أنجلوس يوفنتوس منتخب إيطاليا

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