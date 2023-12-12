مواطن قناوى يذبح عجلًا ويوزع لحومًا على الأهالى حبًا فى السيسى بقنا

أقدم هشام أبوضيف، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، على ذبح عجل وتوزيع أكياس من اللحوم على الأهالي والمواطنين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بقنا.

وقال أبوضيف، إنه ذبح العجل وقام بتوزيع اللحوم على أهالي مركز نجع حمادي، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية حبًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انطلقت أمس أول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

مواطن قناوي يذبح عجلا

مواطن قناوي يذبح عجلا

مواطن قناوي يذبح عجلا

مواطن قناوي يذبح عجلا

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