انتخابات 2024: تسعينى يُدلى بصوته ويطالب الجميع بالمشاركة فى "الرئاسية" بأسيوط

حرص الشيخ آف سلطان أحمد، رائد العمل التطوعي والخيري، على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية بمقر اللجنة الانتخابية بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، شمال أسيوط.

وقال آف إنه على الجميع المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي والنزول والأدباء بسوطهم الانتخابي داخل الصندوق من أجل نهضة مصر ورفعتها.

أشار سلطان إلى أنه انتخب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مطالبًا الرئيس بضرورة استكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد خلال السنوات السابقة، متمنيًا له دوام التوفيق من أجل رفعة مصر ونهضتها.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.