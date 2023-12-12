"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استهداف ناقلة نفط متجهة لإسرائيل

قال إياد الموسيمي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف ناقلة نفط نرويجية كانت متجهة لإسرائيل، بينما حاولت السلطات العسكرية البريطانبة تقديم المساعدة للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة السفينة وجميع أفراد طاقمها.

أضاف الموسيمي خلال مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية” أن الحوثيين أعلنوا استهدافهم ناقلة نفط نرويجية بصاروخ وصفوه مناسب، وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين أن عدد من السفن استجابت للتحذير وأنه لم يتم استهداف السفينة المحملة للنفط إلا بعد رفضها النداءات التحذيرية.

وأردف "جماعة الحوثيين جددت التعهد أنها ستواصل منع السفن المتجهة إلى إسرائيل، حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون من دواء ووقود وخلافه".

ولفت إلى أن الخارجية النروجية أدانت الهجوم على السفينة ووصفتها هجوم على السفن المدنية غير مقبول.

وأشار إلى أن اعتراض البحرية الفرنسية لمسيرة كانت قبل يومين، حيث اعترضت فرقاطة فرنسية لمسيرتين، كان دفاعا عن النفس بعدما هاجمت المسيرات الفرقاطة.