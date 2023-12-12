الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استهداف ناقلة نفط متجهة لإسرائيل

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

قال إياد الموسيمي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف ناقلة نفط نرويجية كانت متجهة لإسرائيل، بينما حاولت السلطات العسكرية البريطانبة تقديم المساعدة للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة السفينة وجميع أفراد طاقمها.

أضاف الموسيمي خلال مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية” أن الحوثيين أعلنوا استهدافهم ناقلة نفط نرويجية بصاروخ وصفوه مناسب، وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين أن عدد من السفن استجابت للتحذير وأنه لم يتم استهداف السفينة المحملة للنفط إلا بعد رفضها النداءات التحذيرية.

وأردف "جماعة الحوثيين جددت التعهد أنها ستواصل منع السفن المتجهة إلى إسرائيل، حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون من دواء ووقود وخلافه".

ولفت إلى أن الخارجية النروجية أدانت الهجوم على السفينة ووصفتها هجوم على السفن المدنية غير مقبول.

وأشار إلى أن اعتراض البحرية الفرنسية لمسيرة كانت قبل يومين، حيث اعترضت فرقاطة فرنسية لمسيرتين، كان دفاعا عن النفس بعدما هاجمت المسيرات الفرقاطة.

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة

مواد متعلقة

مسئول إماراتي يشكر مصر لجهودها في إيصال المساعدات لغزة: ممتنون لها

رئيس بعثة الجامعة العربية: الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية كلهم حماس

الانتخابات الرئاسية 2024.. مشاركة كثيفة لأعضاء التحالف الوطني بالبحر الأحمر

نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.. استمرار عمل اللجان الفرعية

ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب إلى شمال سيناء ليتمكنوا من متابعة الانتخابات

مراسلة القاهرة الإخبارية: زيادة فى إقبال الناخبين على اللجان فى اليوم الثانى بالمنوفية

مراسلة القاهرة الإخبارية: مشاركة كثيفة من السيدات بالإسماعيلية فى الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب لمعبر رفح ليرصدوا حقيقة ما يحدث

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين