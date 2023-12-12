عزت إبراهيم: الهيئة الوطنية حققت المستويات العالمية فى تنظيم انتخابات الرئاسة

علق الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، على توافد المواطنين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين: "لاحظت أن هناك نوعية من غير المكترثين بالانتخابات أو الراغبين في المقاطعة لسبب آخر أخذوا المبادرة وذهبوا إلى مقار الانتخابات للإدلاء بصوتهم، ومن ثم، فنحن نتحدث عن إشارات إيجابية في ظل العمل الدؤوب والأداء رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف أن الهيئة حققت المستويات العالمية في تنظيم الانتخابات بتذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات، مشددًا على أن عوامل كثيرة اجتمعت للخروج بتصويت ناجح وتقديم صورة حقيقية لرغبة المصريين في الوقوف إلى جانب بلدهم.

وتابع: "أعتقد أننا أمام اللحظة التي كنا نترقبها منذ 10 سنوات عندما بدأ مشروع إصلاح الدولة المصرية ووضع أسس دولة مدنية حديثة كانت تقوم على المشاركة وعلى أن يكون للمواطن صوت في هذه الدولة، فالأمر لا يقتصر على الذهاب للانتخابات فقط، ولكن مدى عمق المشاركة وخروج أعداد كبيرة من المصريين للتعبير عن آرائهم".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.