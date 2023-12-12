الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد الدرينى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

جريدة الدستور

أدلى الكاتب والإعلامى أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الانتخابية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في ثالث أيام التصويت.

وشهد اليوم الثالث للتصويت، إقبالا كبيرا من مختلف فئات الشعب المصري على صناديق الاقتراع، وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، على تقديم العديد من التيسيرات الجديدة والمهمة للناخبين، كإتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بسهولة ويُسر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتخصيص رقم للاتصال عليه عبر الهاتف المحمول، وهو 5151 لمعرفة اللجنة الانتخابية.

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