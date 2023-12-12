الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية: مشاركة الشباب بالانتخابات الرئاسية جزء رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة

رئيس جامعة الاسكندرية
رئيس جامعة الاسكندرية يدلى بصوته

قال رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إن الشباب هُم بناة المستقبل، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية جزء رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يحلمون بها.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة بالكليات؛ وذلك في إطار متابعته لمشاركة طلاب وكل منتسبي جامعة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته وفخره بطلاب الجامعة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وكانت لهم الصدارة في حرصهم الشديد على المشاركة في الانتخابات بأعداد كبيرة انطلقت من مختلف كليات ومعاهد الجامعة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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