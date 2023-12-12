"تعليم الإسكندرية" تنظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مسيرات للعاملين بالإدارات التعليمية المختلفة، بمشاركة الطلاب بالأعلام المصرية؛ وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وكان قد أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المشاركة الرائعة من الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية هو دليل على عمق ووعي أبناء مصر، ورسالة للعالم كله بمكانة مصر القوية بشعبها.

وثمَّن "أبو زيد" مشاركة العاملين في العملية التعليمية في الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن التجهيزات والمتابعة في 318 مدرسة يوجد بها مقار الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، حيث تم التأكيد على توفير كل سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.