الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توافد المواطنين على مقار لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات لليوم الثالث والأخير (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة dmc، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد توافد المواطنين على مقار لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات لليوم الثالث والأخير.

 

وواصل المواطنون التوافد على مقار اللجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي للمشاركة في عملية الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بجميع محافظات الجمهورية.

 

9 آلاف و376 مقرًا ومركزًا انتخابيًا بمحافظات الجمهورية

ويتنافس 4 مرشحين، حيث تجرى عملية الاقتراع بـ9 آلاف و376 مقرًا ومركزًا انتخابيًا بمحافظات الجمهورية.

 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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