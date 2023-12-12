تواصل المشاركة الكثيفة لمنتسبى جامعة القاهرة فى الانتخابات الرئاسية

تشهد جامعة القاهرة منذ صباح اليوم، أكبر مشاركة لمنتسبيها، بمسيرات متتالية للتوجه للجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة، تحت شعار "انزل شارك..مصر هى الأهم" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

وبدافع وطني جليل يواصل منتسبو الجامعة الاصطفاف أمام مبنى القبة متوجهين للجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي يعكس المظهر الحضاري للجامعة، والتي تواصل لليوم الثالث على التوالي تقديم كافة التسهيلات؛ لإتاحة مشاركة جميع منتسبيها بالاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر؛ إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.