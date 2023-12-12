انتخابات الرئاسة: مسيرة حاشدة لدعم السيسي بالمنطقة الاستثمارية في القليوبية

نظّم العاملون في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، الثلاثاء، مسيرة حاشدة بأعلام مصر أمام لجان انتخابات الرئاسة؛ للمشاركة في العُرس الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لضرب أروع الأمثلة للعالم بمدى حرص العاملين على ممارسهم حقهم الدستورى واختيار رئيسهم بحرية ونزاهة وديمقراطية.

ردّد المشاركون في المسيرة هتافات تحث المواطنين على ضرورة الخروج من منازلهم والتوجه إلى لجان الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى فى التصويت داخل صناديق الاقتراع والوقوف بجوار الوطن وضرب أروع الأمثلة للعالم بحضارة المصريين ومساندة رئيسهم القائد السيسي لاستكمال جهود التنمية والاستقرار والتطوير في مناحي الحياة التى شاهدتها مصر منذ 10 أعوام بعد حياة سياسية ومعيشية مليئة بالأزمات والمشكلات الطاحنة اللى حلها الرئيس السيسي بالفكر الصائب والعمل الجاد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".