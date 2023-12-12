الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة لعواقل ومشايخ القبائل والأهالى بجنوب سيناء للمشاركة فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في سيناء

شارك عواقل ومشايخ القبائل والأهالى بمحافظة جنوب سيناء فى مسيرة نظمها حزب "مستقبل وطن"، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، التى عقدت على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

مسيرة من اللجان الانتخابية 

وانطلقت المسيرة من أمام مقار اللجان الانتخابية بمشاركة أعداد كبيرة، ورفع المشاركون لافتات تؤيد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وتحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب الاقتراع بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

 

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