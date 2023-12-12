رقص وأغاني وقت استراحة لجنة الشهيد نبيل الردة بالعجوزة

شهد محيط مدرسة الشهيد السيد الردة رقص الشباب والسيدات واشتعال الأجواء على الأغاني الوطنية بينها تسلم الأيادي وقت راحة القضاة المشرفين على لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة 2024.

بالفيديو والصور : رقص واغاني في وقت الاستراحة بلجنة الشهيد نبيل السيد الردة بشراع الفرات

يشهد محيط المدرسة زحام شديد مع توافد الناخبين للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة بالدقى منذ الصباح الباكر، إقبالاً كثيفًا من المواطنين، الشباب والسيدات، للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية فى مشهد حضارى يليق بالدولة المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".