شكرًا للسيدات.. طبيب ينصح الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طالب د.محسن شاهين، رئيس قسم الباطنة بمستشفى زفتى العام الأسبق، الشباب بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن حب الوطن هو ما يدفعهم للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

ووجّه شاهين شكره لسيدات مصر على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه شارك هو وأسرته في الانتخابات وصوت لحساب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مطالبًا الجميع بالمشاركة الإيجابية وترك الكسل والتسويف.

وشهدت لجان مراكز ومدن محافظة الغربية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 توافد كبير للناخبين للأدلاء بأصواتهم وسط أجواء وطنية مميزة بالشوارع والميادين وأغاني وطنية فضلًا عن الطبل والمزمار البلدي ومسيرات بالسيارات تحمل اعلام مصر.

وتجرى الانتخابات بالغربية داخل 693 مقرًا انتخابيًا على مستوى المراكز والمدن، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز المحافظة.