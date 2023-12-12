شاب سوهاجي يتبرع بأجرة السيارات لنقل مواطني القرى البعيدة للجانهم الانتخابية

تبرع محمود زيدان، أحد أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، أمين العمال بحزب الشعب الجمهوري، بتوفير عدد كبير من السيارات لحمل المواطنين والعمال إلى مقرهم الانتخابي بالمجان وتوزيع عدد من الأعلام الصغيرة عليهم وعلى أبناءهم المشاركين معهم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال زيدان إنه واجب على كل مواطن قادر أو سياسي أو رجل أعمال أن يقدم للمشاركين في الانتخابات أي مساعدة يحتاجونها لأداء دورهم الوطني بسهولة ويسر حتى يتم تشجيعهم وعدم تكبدهم مشقة التنقل.

وأضاف إنه منذ اليوم الأول قام باستاجار عدد من سيارات الميكروباص لأكثر من سبع سيارات لمساعدة المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من أمام منازلهم من قرى مركز أخميم حتى اللجان والعودة بهم مرة أخرى، وكذلك توزيع عدد من الأعلام والتشديد على السائقين بتوصيل الناخبين وانتظارهم أمام دوائرهم حتى يعودوا لمنازلهم مرة أخرى.

ودعا الشاب السوهاجي جميع أهالي سوهاج وخاصة أبناء مركز ومدينة أخميم بالتوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية والمشاركة في هذا العرس الانتخابي التاريخي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.