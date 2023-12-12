لليوم الثالث.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

تشهد جامعة القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر أكبر مشاركة لمنتسبي جامعة القاهرة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي تلقائية وطنية يواصل منتسبو جامعة القاهرة الاحتشاد والاصطفاف أمام مبني القبة متوجهين إلى لجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي ومظهر حضاري يعكس المظهر الحضاري للجامعة التي تواصل لليوم الثالث علي التوالي تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

جدير بالذكر، أنه انطلقت من جامعة القاهرة، على مدار يومي الأحد والإثنين مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملون ومديرو الإدارات، ما يعكس حرص المجتمع الجامعي على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وأكد منتسبو جامعة القاهرة أهمية المشاركة الانتخابية لما لها من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع، وحتى على المستوى العالمي، حيث إنها تزيد من الوعي والانتماء الوطني وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، ما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل وتزيد من صلابة الجسد السياسي في المجتمع، بالإضافة إلى أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.