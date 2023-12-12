رابطة الأندية تعيد النظر فى مواعيد المباريات

كشف مصدر مسئول داخل رابطة أندية الدوري الممتاز عن وجود اتجاه داخل الرابطة لإعادة النظر في مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة بناءً على اتصالات من جانب مسئولي نادي الزمالك، وكذلك المدير الفني للمنتخب الأوليمبي البرازيلي روجيرو ميكالي.

وتلقى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اتصالات من جانب مسئولي الزمالك بشأن ضرورة التنسيق بينهم حول مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة، حتى تتماشى مع موعد المعسكر التدريبي للزمالك المقرر إقامته خلال شهر يناير المقبل في الإمارات، فضلاً عن طلب روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بشأن إقامة معسكر مغلق خلال نفس الفترة.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع الرابطة للتنسيق بشأن مواعيد مباريات الفريق في كأس الرابطة ومحاولة تسكين المباريات بقدر الإمكان في أوقات لا تتعارض مع موعد معسكر الفريق الأبيض في الإمارات المقرر له خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة كأس الرابطة المحترفة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، ما يتيح للزمالك خوض بعض مبارياته قبل السفر إلى الإمارات، ومن ثم يتم استكمال البطولة بلاعبى الشباب فى حال صعوبة مشاركة الفريق الأول.

ويرغب الزمالك فى الشاركة بالفريق الأول في العدد الأكبر من المباريات، بهدف زيادة فرص الفريق في الفوز بالبطولة؛ حتى يضمن المشاركة في كأس سوبر النخبة الموسم المقبل الذى يصل جوائزه لـ2 مليون دولار.

ويغيب الزمالك عن المشاركة فى السوبر المصرى بنسخته الجديدة، بسبب اعتذاره عن خوض مباراة السوبر فى العام الماضى أمام الأهلى، حيث تم ترشيح بيراميدز لخلافة الزمالك فى تللك المباراة.