الانبا بموا يدلي بصوته في مدرسة السويس العسكرية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الانبا بموا يزور مدرسة السويس العسكرية في الانتخابات الرئاسية

أدلى نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السويس العسكرية بنين.

وشارك نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، وعدد من الآباء الكهنة في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة ملوي الصناعية بنات بملوي

كما شارك نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بمدينة أسيوط.

وايضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بأبنوب.

وأدلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، وعدد من كهنة الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمنفلوط، اليوم الثلاثاء.

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نقادة وقوص، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

وادلى صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).