الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد فايز فرحات: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يعكس حالة الوعي لدى الشعب

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري، وهي حالة  وعي شديدة للمواطن ولولاه لما شاهدنا هذه الكثافة في المشاركة. 

وأضاف محمد فايز فرحات، خلال حوار له على فضائية "إكسترانيوز"، أن هناك مصداقية في المشاركة في الانتخابات وإقبال الناخبين لللانتخابات وحقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك كشاركة من مختلف الفئات العمرية. 

وأكد مدير مركز الاهرام للدراسات،علي أن  نجاح الانتخابات الرئاسية انتصار لفلسفة الإصلاح التي تبنتها الدولة.

وأشار إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات تعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية، فالأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.

 

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