إقبال كثيف على التصويت فى الانتخابات بمينا البصل بالإسكندرية (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الانتخابية في مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كثيفًا من الناخبين للمشاركة في اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث حرصت المرأة في مدينة الإسكندرية على المشاركة في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد، وحرصت على دعم الدولة المصرية في هذا التوقيت المهم.

واصطفت الناخبون في طوابير أمام اللجان الانتخابية منتظرين دورهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.