حماة الوطن: طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع تدعو للفخر

أكد حزب حماة الوطن، أن طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع تدعو للفخر، حسبما اوردت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

واعتبر الحزب أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، في التيسير على المواطنين.

وقال حزب حماة الوطن، إن الإقبال على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بفوق التوقعات، مشيدًا بالإقبال الكبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، علاوة على توجيه الشكر لسيدات مصر على حرصهن على ممارسة حقوقهن السياسية.