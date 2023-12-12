"إكسترا نيوز": مسيرات حاشدة منذ الصباح لتشجيع المواطنين على المشاركة الانتخابية

كشفت ياسمين الضوي مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة بورسعيد، تفاصيل المشهد الانتخابي باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنه منذ اللحظات الأولى للتصويت، وكافة المقرات على أهبة الاستعداد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه منذ الصباح، وتشهد محافظة بورسعيد، مسيرات حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة الانتخابية.

ومن جانبه، قال محمد عادل مراسل "إكسترا نيوز" من جنوب سيناء، إن هناك توافد كبير ومستمر من المواطنين منذ فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن العملية الانتخابية باليوم الثالث استمرار لما شهدناه باليومين الماضيين، في مختلف المناطق والمدن بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن التوافد كان كبيرا للغاية ولم يقتصر التواجد على فئة بعينها فهناك مشاركة كبيرة من قبل المرأة السيناوية، وكذلك تواجد حشد كبير من كبار السن والشباب.

