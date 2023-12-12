مسيرة للتحالف الوطني بأسيوط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
انطلقت مسيرة للتحالف الوطني بمحافظة أسيوط، للتوجه إلى المقر الانتخابي، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
المسيرة تتزين بأعلام مصر
وتزينت المسيرة بأعلام مصر التي بدأ الشباب في التلويح بها، خلال تحركهم إلى المقر الانتخابي، حيث تجمع المصريون من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
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