"أزهرية الإسكندرية" تنظم مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، مسيرة حاشدة احتفالًا بالعُرس الديمقراطي التي تشهده مصر، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بقيادة الدكتور عبد العزيز مندوه أبوخزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش الوكيل الثقافى، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية.

انطلقت المسيرة من أمام منطقة الإسكندرية بسموحة وحتى المجمع النموذجي بكل ثان، وبمشاركة العاملين بالمنطقة الأزهرية ورجال الأزهر بالإسكندرية.

شهدت المسيرة تواجد السيدات والرجال والشباب الذين شاركوا برفع أعلام مصر طوال المسيرة محفزيين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.