الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الإسكندرية" تنظم مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، مسيرة حاشدة احتفالًا بالعُرس الديمقراطي التي تشهده مصر، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بقيادة الدكتور عبد العزيز مندوه أبوخزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش الوكيل الثقافى، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية.

انطلقت المسيرة من أمام منطقة الإسكندرية بسموحة وحتى المجمع النموذجي بكل ثان، وبمشاركة العاملين بالمنطقة الأزهرية ورجال الأزهر بالإسكندرية.
شهدت المسيرة تواجد السيدات والرجال والشباب الذين شاركوا برفع أعلام مصر طوال المسيرة محفزيين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

أمين مصر أكتوبر بالإسكندرية: المصريون ضربوا مثالًا للوعي في الانتخابات

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات

الحاج عزام مقبلا بطاقته الانتخابية: "نعمة أن تعيش في بلد تختار فيها رئيسك"

حشود من الشباب أمام اللجان بالإسكندرية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

محافظ الإسكندرية: نسبة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال اليومين غير مسبوقة

محافظ الإسكندرية يتابع سير العملية الانتخابية بحي وسط (صور)

محافظ الإسكندرية: حرص المواطنين على المشاركة الانتخابية يعكس حبهم لوطنهم مصر

محافظ الإسكندرية في مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟