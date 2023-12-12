ذوو الهمم يؤدون فقرات فنية فى احتفالات أسوان بالانتخابات الرئاسية

بالطريقة النوبية، أدى فريق "قادرون باختلاف"، الذي يضم عددًا من ذوي الهمم، والتابع لمديرية الشباب والرياضة فى أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتزامنًا مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، فقرات فنية منها على الأغنيات النوبية، والوطنية أيضًا، لدعم المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك أمام لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، أحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى محافظة أسوان.

وشجع العديد من المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية فريق "قادرون باختلاف" من أبناء ذوي الهمم، خلال تأديتهم الفقرات الفنية المختلفة، وذلك وسط أجواء حماسية ووطنية مميزة.

ومن ناحيته قال زياد ياسين، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، إن فريق "قادرون باختلاف" من الأبناء ذوي الهمم تم إنشاؤه عام 2014.

وأضاف، فى تصريحات على هامش العروض الفنية، أن أبناء ذوي الهمم يشاركون بفعاليات فنية خلال الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل وشارك".

وأوضح أن الفقرات الفنية التي تم تنظيمها أمام اللجان بهدف دعم وتشجيع المواطنين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس لمصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.