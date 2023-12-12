الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: مشاركة 45% في الانتخابات يعكس الوعي الكبير للشعب ومواصلة مسيرة البناء

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

ثمن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وصول نسبة التصويت ل45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بانتخابات الرئاسة، في منتصف اليوم الثاني للانتخابات، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات للداخل والخارج.

وأكد أنه يثبت مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية.

 الوقوف قيادة وشعبًا في وجه مخططات التآمر ضد مصر

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك مشاركة قوية من أهالى بورسعيد داخل المحافظة وتخطت نسب المشاركة أكثر من 60%، موضحا أن الروح الوطنية التي تجلت في التوقيت الحالي نتيجة أزمة القضية الفلسطينية وما تطلبه من الوقوف قيادة وشعبًا في وجه مخططات التآمر ضد مصر، لتنعكس بالإيجاب على صفوف الانتخاب وما شهدته من زخم كبير يترجم الإصرار على اختيار قائد المرحلة القادمة والأنسب لتولي مسئولية البلاد للتصدي لتلك التحديات وظهر ذلك بشدة في طوابير الناخبين الحاشدة والمنتشرة في ربوع المحروسة.

الشعب المصري يُؤكد للعالم كله إصراره التنمية

وأضاف "اللمعي" أن الشعب المصري يُؤكد للعالم كله إصراره على استكمال التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومُؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ ومُعبرًا عن إرادته الحرة، فى أحد أهم الممارسات السياسية.

 

كاهن كنيسة النزهة يدلي بصوته في الشروق: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأوضح "اللمعي"، أن استمرار النزول والاحتشاد بحث الجميع على المشاركة هو السبيل للتأكيد للعالم أجمع أن المصريين هم من يختارون مصيرهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى منذ يومه الأول تبني استراتيجية واضحة تسعى لوضع مصر على على الخريطة العالمية سياسيا واقتصاديا بعد أن طالها التهميش سنوات كثيرة، والاستفادة من مقوماتها المتفردة فيما يعود عليها وعلى شعبها بالخير، لذلك هناك ثقة في قيادته للمسئولية مجددا لفترة رئاسية أخرى.

انتخابات الرئاسة 2024

‎وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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