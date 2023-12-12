مسيرة حاشدة لطلاب جامعة أسيوط للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

شاركت جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر، أبناءها الطلاب والطالبات لحظات انطلاقهم للمشاركة في فعاليات المسيرة الحاشدة، التي تنظمها محافظة أسيوط، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ تأكيدًا على أهمية المشاركة السياسية الإيجابية، بوصفها واجبًا وطنيًا، وحقًا دستوريًا له أثره البالغ في صنع مستقبل الوطن.

واحتشد الطلاب أمام المبني الإداري بالجامعة وهم يحملون الأعلام المصرية، وذلك قبل توجههم إلى مبنى المحافظة عبر حافلتين مخصصتين من قِبل الجامعة لنقلهم لمقر المسيرة، معربين عن سعادتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وشهد وفد الجامعة المشارك في المسيرة حضور الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذة ريهام الحفناوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من العاملين برعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.