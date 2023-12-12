إقبال كثيف من الناخبين على التصويت فى ديروط وسط احتفالات بأعلام مصر (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة أبوجبل النموذجية الانتخابية في ديروط بمحافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ثالث أيام التصويت.

واحتفل الناخبون أمام اللجنة الانتخابية بأعلام مصر، وسط حضور كثيف على التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي تشهده البلاد.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 إقبالًا كثيفًا من المصريين من جميع الفئات، حيث حرصوا على دعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.