من جيل الرواد بصوت العرب.. وفاة الإذاعية تراجي عباس بعد صراع مع المرض

توفيت الإذاعية القديرة تراجي عباس ، بعد فترة من المرض في السنوات الأخيرة، واقيمت صلاة الجنازة على الراحله، منذ قليل، بحضور أبنائها وعدد من تلاميذها بمبنى الإذاعة والتليفزيون.

ومن المقرر أن يواري الجثمان الثرى بمقابر الأسرة على أن تعلن أسرتها عن موعد العزاء في وقت لاحق

مشوار تراجي عباس

تعد تراجي عباس من أبرز إعلاميات الإذاعة المصرية وتحديدا صوت العرب من خلال "ثرية "، قدمت خلالها برامج متنوعة، بقيت حاضرة ، لدى عشاق الإذاعة المصرية.



والإعلامية الراحلة ، كانت " الصوت النسائي" الثاني ، الذي يعمل في صوت العرب، وقدمت عددًا من البرامج المتميزة، لسنوات طويلة،منها: "من كل قطر أغنية - قصيدة تبحث عن ملحن - ما يطلبه العرب - نصف ساعه مع ...الإذاعية تراجي عباس ، وتقلدت عدة مناصب ، خلال مسيرتها ، حتي وصلت إلى منصب نائب رئيس إذاعة صوت العرب، و كانت تردد دائما أن "صوت العرب" بيتها الإعلامي الأصيل.

وقالت ابنتها الإعلامية عبير سيد، بإذاعة البرنامج العام، إنه تم تحديد الصلاة علي الجثمان عند صلاة ظهر "الثلاثاء" ، و سيتم تحديد " موعد العزاء " ، عقب عودة الأبن، الذي يقيم خارج البلاد.

