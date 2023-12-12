الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل القادم.. طابور شبابي أمام لجنة القرية السياحية بالحي المتميز

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد عدد من الشباب والفتيات على لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة ٦ أكتوبر للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وانتظم الناخبون في طابور أمام اللجنة انتظارا لدورهم للتصويت، معبرين عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى بعد بلوغهم السن القانوني.

وشارك في الطابور أيضا عددا من الرجال والسيدات البالغين بينما ساعد رجال الأمن المسنين على الوصول الى لجانهم الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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