الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ورحب اللواء محمد الشريف بوفد جامعة الدول العربية على أرض الإسكندرية، مشيدًا بما حققه أبناء مدينة الإسكندرية من إقبال كثيف على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم منذ اليوم الأول من الاستحقاق الرئاسي وحتى الآن، وذلك بشكل حضاري وواع يمثل ملحمة وطنية.

وقدم المحافظ شرحًا حول آلية العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وجميع الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع سير عمل الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تخصيص أرقام لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين طوال أيام الانتخابات على المستوى المحافظة.

من جهته؛ أعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي عن فخره بالشعب المصري الذي يؤدي واجبه الوطني والقومي، مضيفة: "نحن ننتخب مع مصر"، مؤكدًا أن ما تحققه مصر يستحق الفخر فهي قلب العروبة النابض، مشيدًا بمدى الوعي والحرص من جميع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.

كما ثمن السفير جميع الجهود المبذولة من كل الجهات والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تنظيم على أعلى مستوى على مستوى المحافظة، وتقديم جميع تسهيلات وتيسيرات على المواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد  محمد علي كشك، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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