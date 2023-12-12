منسق التحالف الوطنى بسوهاج: إقبال الناخبين على المشاركة فى الانتخابات يعكس استقرار الدولة (فيديو)

قال إسلام أبوبكر، منسق التحالف الوطني بمحافظة سوهاج، إن الإقبال اليوم يعكس استقرار الدولة المصرية، وأننا قادرون ومؤهلون اجتماعيًا وسياسيًا وفي شتي المجالات، ودعا أبوبكر كل الطوائف في محافظة سوهاج للنزول للمشاركة فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسي لممارسة الحق في التصويت.



و انتهت محافظة سوهاج من تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفًا و847 مواطنصا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.