الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للإدلاء بصوته.. "إسعاف الغربية" تنقل عجوزًا من منزله للجان الانتخابية

إسعاف الغربية تنقل
إسعاف الغربية تنقل عجوزا من منزله

في لفتة إنسانية، نقلت سيارة إسعاف في محافظة الغربية الحاج محمد عبدالرحمن مجاهد، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا ويعاني من بتر في الساق، بعدما أصر على الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، بلجنة مدرسة أم المؤمنين بطنطا.

وأشاد محافظ الغربية بإصرار العجوز على الإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن مشهد توافد واصطفاف المواطنين وكبار السن وذوي الهمم على اللجان الانتخابية يؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار في اختيار رئيسه، وأنه على وعي كامل بمصلحة الوطن، وأوضح محافظ الغربية أن المواطن قام بالاتصال بغرفة العمليات بمرفق إسعاف الغربية، طالبًا سيارة إسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية، نظرًا لكبر سنه ومرضه، حيث تم توجيه سيارة إسعاف لمنزله، ومرافقته إلى لجنته الانتخابية وإعادته مرة أخرى لمنزله.

وأضاف «محافظ الغربية» أنه تم نقل عشرات المرضى وغير القادرين بسيارات الإسعاف من المنازل التي يقطنون بها في مختلف مدن المحافظة إلى لجان الانتخابات للتصويت، وإعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم.
من جانبه، عبّر المواطن عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ الغربية ولرجال الإسعاف في المحافظة، لسرعة تلبية رغبته في الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والإدلاء بصوته.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

جدير بالذكر أن هناك متابعة من 14 منظمة مجتمع مدني دولي تتابع سير العملية الانتخابية، إضافة إلى 62 محلية و67 دبلوماسيًا تمثل 24 سفارة، بجانب وصول أحد من المنظمات المجتمع المدي سواء محلية أو دولية، يتم الاطلاع على التصريح الخاص به من قِبل القاضي رئيس اللجنة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ متابعة أعماله من متابعة العملية الانتخابية.

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