الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مسيرة للتحالف الوطني بالإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

التحالف الوطني
التحالف الوطني

شارك التحالف الوطني للعمل الخيري، في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، حيث نظم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

واحتوت مسيرة التحالف الوطني للعمل الخيري بالإسماعيلية، على حشود كبيرة، وعدد كبير من القيادات داخل المحافظة، وتواجد التحالف في محيط لجنة جواد حسني، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوعيتهم على أهمية النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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