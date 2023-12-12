الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قيادتهم مسيرة بالأعلام.. قاضٍ يخرج لأطفال مدرسة لجنته ويلتقط صورًا معهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في مشهد أشبه بكرنفال في حب مصر، توجه عدد من طلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، رافعين الأعلام المصرية، مرددين هتافات وطنية في حب مصر، ألهبت مشاعر الأهالي المتوجهين إلى اللجنة الانتخابية بالقرية، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية، من أجل مستقبل أفضل.

فيما طلب الطلاب من عمدة القرية حليم غالي السماح لهم بالدخول داخل مقر المدرسة الكائن بها لجنة انتخابية تحمل رقم 8، لرغبتهم في توثيق تلك اللحظة الفارقة في حياتهم والتقاط صور تذكارية مع رئيس اللجنة.

وفور علم المستشار محمد حبيب، رئيس اللجنة، برغبة الطلاب في التقاط صور تذكارية معه ومع ضابط الشرطة المكلف بتأمين اللجنة، استجاب لهم وشكرهم على مشاعرهم الطيبة في حب الوطن.

فيما ظل يردد الطلاب هتافات "تحيا مصر" أمام اللجنة وسط تصفيق من الأهالي المتواجدين بمحيط اللجنة، استعدادًا للتصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب، للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية، كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودًا كبيرًا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهن للجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

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