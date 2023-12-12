نشرة الظهيرة | الشعب يحسم مصيره في آخر أيام الانتخابات.. رويترز: «السيسي» المرشح الأوفر حظًا

يتواصل توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ونظمت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي، مؤتمرًا صحفيا لمتابعة سير العملية الإنتخابية، في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة 2024، وأكد رؤساء اللجان العامة بالمحافظات انتظام العملية الانتخابية وبدء الاقتراع في التاسعة صباحا وتوافد الناخبين على اللجان ووجود بعض الكثافات في عدد من اللجان.. وأليكم أهم الأخبار على مدار الساعة

رويترز: السيسى المرشح الأوفر حظًا

واصل المصريون الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في مصر، التي يُعدّ فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الأوفر حظًا؛ نظرًا لأجندته السياسية والاقتصادية القوية، بالإضافة إلى أنه أصبح بمثابة حصن الأمان والاستقرار بالنسبة لمصر.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت

نظمت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي، مؤتمرًا صحفيا لمتابعة سير العملية الإنتخابية، في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة 2024.. لقراءة المزيد اضغط هنا

شباب يشيدون بدور السيسي في أزمة غزة

تراقص الشباب على أنغام أغنية "نادي على الصعيدي"في آخر أيام الانتخابات الرئاسية الحالية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم، ومن المقرر انتهاء ها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.. لقراءة المزيد اضغط هنا

حملة حازم عمر: غرفة عملياتنا تواصل متابعة اليوم الثالث للانتخابات (صور)

أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، استمرار متابعة منسقي الحملة ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، عقب فتح اللجان باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في الداخل2024، بكل من قرى ومراكز محافظات الجمهورية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

المصيلحي وسمير يفتتحان معرض فود إفريقيا بمشاركة 900 عارض محلى ودولى

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الرعاية الصحية: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في اللجان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استمرار التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لليوم الثالث على التوالي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، عدوانه الدموي ومجازره الوحشية في غزة المحاصرة، جوا وبرا وبحرا، حيث شن مئات الغارات وكثف القصف المدفعي والأحزمة النارية على منازل المواطنين وتدميرها فوق رءوس ساكنيها وأماكن اللجوء التي تؤوى الآلاف، مع استمرار التوغلات البرية التي تقابل بمقاومة باسلة من الفصائل الفلسطينية.. لقراءة المزيد اضغط هنا