الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تزايد أعداد بلجنة مدرسة أم الابطال.. ومسن: «السيسي قائد المركب بتاعتنا»

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كثيفة بمدرسة أم الابطال بعين شمس في اليوم الثالث، تتكون المدرسة من ثلاث لجان، وحرص المواطنون علي الحضور للإدلاء بأصواتهم. 

قال علي شعبان مواليد 1941: “أنا جاي انتخب والدافع لمجئ للانتخابات البلد عاوزين نرتقي بيها للخير وبحب أمي وابويا وبحب الرئيس السيسي علشان حجم الإنجازات عمرها ما اتعملت وانا عاصرت الملك فاروق ونجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي يشبه عبد الناصر وهو قائد المركب بتاعتنا.”


وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات.
 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي لرقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بالتفاصيل المطلوبة.

 

 

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية التصويت بالانتخابات اليوم التصويت بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات مصر

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟