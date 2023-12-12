رئيس كهرباء شمال الدلتا يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس محمد عسل ‏رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مسيرة لحث العمال والناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

شارك في المسيرة قيادات الشركة والعاملين بها لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حب مصر ومن أجل مواصلة مسيرة العمل والتطوير والبناء وحرصاً على الاستقرار والأمن والأمان.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.