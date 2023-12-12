عاجز وعندى القلب ونزلت أساند السيسي.. مسن يدلي بصوته للانتخابات الرئاسية 2024

قال مسن بعد الإدلاء بصوته بجلنة المغتربين بمدرسة الطبري بمدينة الشروق أنه من محافظة سوهاج ومقيم بمدينة الشروق وبرغم عجزه وسيره على كرسي متحرك واجري عملية تركيب صمام بالقلب إلا أنه قرر النزول والمشاركة لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.