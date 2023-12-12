الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأعلام والأناشيد الوطنية.. مسيرة طلابية تجوب حرم جامعة دمنهور في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

مسيرة طلابية بجامعة
مسيرة طلابية بجامعة دمنهور

نظم طلاب جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مسيرة جابت أنحاء الحرم الجامعى بالأعلام المصرية والأناشيد الوطنية، وذلك بالتزامن مع آخر أيام الانتخابات الرئاسية التى تغلق أبواب الاقتراع بها فى التاسعة من مساء اليوم.

ووثق مقطع مصور، انضمام الطلاب إلى المسيرة مرددين هتافات لحث الجميع على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تعقد على مدار ثلاثة أيام هى 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد زادت عن 45 % وهى نسبة فاق ما تحقق في الانتخابات  والاستفتاءات السابقة، وهي نسبة شملت معدلات التصويت بالأمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة  الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

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