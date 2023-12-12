الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناخبة أسوانية: مشاركتنا بانتخابات الرئاسة رسالة للعالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت قناة "إكسترا نيوز" آراء المواطنين حول مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، والذين أكدوا حرصهم على التواجد منذ اللحظات الأولى للتعبير عن رأيهم فى اختيار رئيس للجمهورية، والمشاركة فى العملية الانتخابية، حاملين الأعلام للتعبير عن فرحتهم بهذا العُرس الديمقراطي. 

وقال أحد المواطنين: "لازم نشارك ونطلع، وكل واحد فينا بدأ يجيب إخواته وعائلته لأداء الواجب الوطني، ونرى عند اللجان كل طوائف الشعب المصري، فالكل يشعر بأهمية المشاركة ودعم البلد في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة". 

وأكدت سيدة مصرية، وهي مسنة، أنها شاركت في الانتخابات دعما للدولة المصرية: "الانتخابات حاجة تشرفنا وترفع راسنا، وأنا عندي 75 سنة ورجلي عاجزة ورغم كده حبيت أشارك في الانتخابات".

وشدد مواطن آخر على أنه شارك في الانتخابات بسبب الواجب الوطني حتى ينهض المصريون ببلدهم وتصبح الأفضل دائما، داعيا جموع الشعب المصري إلى المشاركة من أجل رسم مستقبل أفضل.

وقال رجل مسن إنه شارك في عملية التصويت رفقة زوجته وأبنائه وجيرانه من أجل الأمن والاستقرار، ومن أجل توجيه رسالة للعالم كله مفادها أن مصر تقول كلمتها.

وأوضح أحد الناخبين: "نزلت عشان أقف ورا بلدي وأدعمها، وعشان صوتي أمانة، ومن أكثر المشاهد سعادة ليا هي رؤية الزحام والتوافد الكبير على لجان الانتخابات".

وأشارت سيدة أسوانية إلى أن مشاركتها تعني رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وهذا ما يجب على الجميع التأكيد عليه دعما لجميل البلد الذي لم يتخل عن أبنائه.
 

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